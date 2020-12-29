 

Турецкая артиллерия обстреляла мирные селения в Сирии

29.12.2020, 0:48, Новости дня
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Поселки в сирийской провинции Хасеке подверглись обстрелу со стороны турецкой артиллерии, сообщили информационные агентства со ссылкой на местных жителей.

Под обстрел попали селения к востоку от пограничного города Рас-эль-Айн: Эль-Аббуш, Баб-эль-Хейр, Телль-Вард и Хирбет-Шуэйр. О пострадавших не сообщается, но повреждены жилые и хозяйственные постройки. Также был обстрелян город Телль-Тамер в 40 км от административного центра Хасеке. Жителям приходится бежать в другие районы, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

На севере провинции Ракка турецкие войска и боевики обстреляли окрестности города Айн-Иса, где действуют курдские отряды из коалиции «Силы демократической Сирии». Стороны ведут интенсивные перестрелки весь месяц, курды отбили несколько атак боевиков, которых поддерживали турецкая армии и беспилотники. Сообщалось, что курды потеряли пять человек, уничтожив 24 противника.

Осенью 2019 года Анкара объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не будет выводить своих военных из Сирии до тех пор, пока об этом не попросит народ этой страны.



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