Депутат отметил роль России в помощи ЦАР на пути к мирным выборам

29.12.2020, 0:12, Разное

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Депутат Мосгордумы Андрей Медведев рассказал, что РФ оказала значительную поддержку ЦАР в подготовке и проведении выборов. Так, в своем комментарии ФАН он сообщил, что Москва давно принимает активное участие в урегулировании мирного процесса в республике. При этом РФ всегда оказывала помощь открыто, заявляя обо всех значимых действиях, таких как отправка инструкторов на территорию страны для обучения солдат местной армии.

Медведев также добавил, что ЦАР нуждалась в помощи, а теперь, когда в стране существует собственная мощная армия, обученная российскими инструкторами. Депутат отметил, что армия продемонстрировала свое мастерство совсем недавно, когда успешно отразила агрессивное вмешательство сторонников экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе в процесс голосования.

Депутат подчеркнул, что именно хорошая организация выборного процесса, а также обеспечение безопасности избирателей повлияли на их высокую явку.

«Безусловно, повышение явки зависит от безопасности. Любые разговоры о том, что избирателей заставили, — абсурд. Как в Африке можно это сделать? А в Афганистане? Наверно, можно подкупить, но это очень спорный момент. Пойдет ли человек, которому привезли два мешка муки, голосовать именно за того, за кого ему сказали?» — рассуждает депутат.

Медведев уверен, что центральноафриканцы на минувших выборах голосовали не только за нового президента, но и за новый образ жизни.

«Если все пройдет нормально, то постепенно, шаг за шагом, будет продолжена линия стабилизации и ликвидации очагов партизанско-террористического сопротивления. Наверно, будут углубляться отношения с государствами, которые помогают налаживанию мирного процесса. В частности, с Россией», — прогнозирует исход голосования Медведев.

Напомним, что ранее журналист ФАН в ЦАР Сергей Чемеков подтвердил, что на выборах зафиксирована высокая явка.