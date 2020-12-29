Украина привлечет к транспортировке и хранению вакцины от коронавируса частные логистические компании – Радуцкий

29.12.2020, 0:04, Новости дня

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Украина привлечет частные логистические компании к транспортировке и длительному хранению вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.

“Мы ожидаем поставку первых партий вакцины уже в конце января – феврале. А пока есть время изучить опыт других стран и подготовиться к началу вакцинации. Мы уже видим, что в процессе организации прививки в других странах возникают проблемы с соблюдением температурного режима”, – написал Радуцкий.

Он напомнил, что на прошлой неделе в двух округах немецкой Баварии приостановили вакцинацию из-за трудностей с соблюдением холодной цепи при хранении вакцины от Pfizer BioNTech. Препарат должен находиться в специальном холодильном оборудовании, поддерживающем сверхнизкие температуры: от – 60 °С до – 80 °С. Нарушение условий хранения непосредственно влияет на эффективность вакцины – если она не сохраняется в нужных условиях, то теряет способность формировать у человека иммунный ответ на вирус.

“Как выстроить холодную транспортную цепь в Украине? Сейчас у государства нет оборудования и техники для транспортировки вакцин при слишком низких температурах. У нас есть два пути – самостоятельно создавать систему логистики вакцин, требующих хранения в температуре от – 60 °С до – 80 °С, или привлечь логистические компании, которые уже имеют необходимое оборудование и опыт. Второй путь является более эффективным с точки зрения требований времени и долгосрочной перспективы”, – отметил нардеп.

Он сказал, что украинские власти рассчитывают в дальнейшем получать вакцины с традиционными условиями хранения, потому капитальные затраты на закупку и установку специализированного оборудования не оправдают себя. При этом частные логистические компании имеют и оборудование, и технику, и отработанную систему контроля на всех этапах транспортировки.

“Логистическая схема, которую мы планируем, предусматривает создание на национальном уровне (в Киеве или в непосредственной близости от международного аэропорта Борисполь) специального центра длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз. Один холодильник объемом 1000 литров (расчетно, вмещает 250 тыс. доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах”, – подчеркнул Радуцкий.

Он добавил, что из центра хранения логистическая компания в специальных термобоксах будет транспортировать вакцины пунктам прививки в регионах, где она сможет храниться до пяти дней в обычном холодильном оборудовании.

Вакцина от коронавируса производства BioNTech и Pfizer должна храниться при температуре около -70 °С. До конца года BioNTech и Pfizer планируют изготовить 50 млн доз вакцины против COVID-19. В комментарии агентству DPA соучредитель и гендиректор BioNTech Угур Шахин отметил, что вакцина BNT162b2, скорее всего, будет эффективна и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и некоторых странах Европы.

BioNTech готовится к поставкам вакцины после того, как европейский регулятор признал ее безопасной и эффективной. Ожидается, что в ближайшие дни препарат будет одобрен для использования в странах ЕС. До этого вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности Великобритания, Канада, США, Швеция и Бахрейн.

По данным ВОЗ, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальных вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. Глава МИД Максим Степанов сказал, что цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 28 декабря в мире зарегистрировано почти 81 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончалось более 1,7 млн пациентов с COVID-19.