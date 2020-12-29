 

Шкарлет объяснил, почему говорил об обучении детей с пяти лет

29.12.2020, 0:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью “Украинскому радио”, которое вышло 24 декабря, заявил, что обсуждал идею ввести школьное обучение с пяти лет с родителями и психологами.

По словам Шкарлета, общественное обсуждение продолжается.

“Оно началось не с того, что мне личного захотелось учить детей с пяти лет. Я очень много говорил с психологами. Есть страны, где дети начинают обучение с четырех лет, если создать особые условия организации образовательного процесса. Это произошло исключительно после общения больше чем с 3 тыс. родителей. Вопрос в необходимости 12-летнего образования является мировым и европейским образовательным брендом. 12 лет – это тот базовый стандарт, который сегодня есть в мире. И главное отличие между 11-леткой 12-леткой заключается именно в профилировании”, – заявил Шкарлет.

В ноябре Шкарлет заявил, что в Минобразования рассматривают возможность начала обучения в школах детей с пяти лет. Он добавил, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование стало удобным и эффективным для детей, педагогов и родителей.

В сентябре 2017 года Рада приняла закон “Об образовании”. Он вступил в силу 28 сентября 2017 года.  Документ ввел 12-летнее школьное образование. Согласно пояснительной записке, начальное образование длиться четыре года, среднее, которое получается в гимназии, – пять лет, профильное среднее образование займет еще три года – его нужно будет получать в лицее или заведениях профобразования. Обучение в школе дети могут начинать в шесть или семь лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

10.07 / Грузия указала Украине на неприемлемость заявлений Саакашвили

28.08 / Трамп объявит о покупке 150 миллионов экспресс-тестов на COVID-19

15.07 / Бэнкси переоделся уборщиком, чтобы разрисовать лондонское метро крысами в масках

08.09 / “Должен прекратить насилие”. Великобритания призвала режим Лукашенко вернуть Колесникову

26.06 / Путин рассказал Макрону, что провел парад Победы

09.11 / Франция обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

16.12 / Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму

30.10 / Власти Москвы опровергли ажиотажный спрос на продукты

02.10 / “Субъективное оскорбительное мнение”. В Офисе президента отреагировали на “пленки Лероса”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска