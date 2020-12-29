Мутация коронавируса будет продолжаться – эксперт ВОЗ

29.12.2020, 0:04, Новости дня

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Мутация коронавируса будет продолжаться дальше. Об этом сегодня в ходе брифинга, который велся в Twitter, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

По ее словам, такие изменения естественны и ожидаемы.

“Мутация продолжится. Мутация – естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи”, – отметил ван Керкхове.

Эксперт добавила, что ВОЗ внимательно следит за ситуацией и работает с учеными по всему миру, которые следят за мутациям.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

О новой разновидности коронавируса говорил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в Палате общин во вторник, 15 декабря. Британский телеканал Sky News сообщал о более тысячи заболевших новым вирусом в стране. Он распространяется быстрее, чем существующий штамм коронавируса. Ученые полагают, что эта разновидность коронавируса способствовала “резкому, экспоненциальному росту” зараженных на юго-востоке Англии.

Еще об одном штамме коронавируса под названием 501.V2 сообщили 18 декабря в ЮАР. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР.