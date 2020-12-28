Киев счел «угрозой» соглашение СНГ о фельдъегерско-почтовой связи

28.12.2020, 23:56, Новости дня

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Украинский кабмин принял решение о выходе страны из соглашения СНГ о сотрудничестве в области фельдъегерско-почтовой связи.

Объясняя свое решение правительство Украины заявило об «угрозе национальным интересам». Соглашение было подписано в 1993 году. В нем сформулированы организационные и юридические основы единой системы фельдъегерской связи, которая используется для передачи «особенно важной, секретной и другой служебной корреспонденции» между властями стран СНГ. В соответствии с соглашением о Межправительственной фельдъегерской связи центральным транзитным пунктом является Москва, передает ТАСС.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс разрыва договоров в рамках СНГ. Так, очередные соглашения Украина разорвала в сентябре и ноябре. Автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ Сергей Шахрай заявлял, что при этом Киев не выходит из СНГ, потому что понимает: она сразу потеряет признание своих границ де-юре.