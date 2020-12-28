 

Отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев

28.12.2020, 23:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Учитывая, что Запад «не дает» Украине вакцину от коронавируса, отказ от российской вакцины «Спутник V» является «спланированным уничтожением» народа страны, сообщил сопредседатель украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Рабинович считает, что Украине необходимо «вернуться к российской вакцине», если страна хочет «выйти из этой ситуации с коронавирусом». Он заявил: «Я вам по-людски скажу еще, если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит это спланированная операция по уничтожению украинского народа».

Рабинович отметил «огромную работу» председателя политсовета партии Виктора Медведчука, который вел переговоры о вакцине в России. Рабинович высказал мнение, что Медведчуку «второй раз было тяжелее объяснять, почему не хотят спасать граждан Украины». «Я думаю, что еще ему огромное спасибо скажут», – приводит слова Рабиновича РИА «Новости» со ссылкой на канал «112 Украина».

Напомним, Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Байден впервые в истории США набрал более 80 млн голосов избирателей на выборах президента

21.11 / Степанов: В прошлые выходные соблюдение карантина было так себе

18.08 / Бывший король Испании переехал в ОАЭ

03.11 / SZ – свастика из патронов и другие выходки — немецкую полицию проверили на экстремизм

22.10 / Балуха выписали из больницы

30.06 / В Конгрессе допустили переброску войск США в Польшу и другие страны Европы

17.08 / Трамп значительно сократил отставание от Байдена по популярности

22.12 / Подоляк: Зеленский ни на йоту не участвует ни в каких, даже малейших коррупционных схемах

14.12 / Джонсон – климатический кризис гораздо разрушительнее коронавируса

14.12 / Первая партия вакцины Pfizer от COVID-19 прибыла в Канаду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска