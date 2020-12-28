Байден пожаловался на сопротивление Пентагона передаче власти в США

28.12.2020, 23:56, Новости дня

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Политическое руководство в Пентагоне мешает передаче полномочий будущей администрации США, сообщил избранный президент страны Джозеф Байден.

По его словах, ряд ведомств «оказали образцовое содействие» будущей администрации, но в других, «в первую очередь в министерстве обороны», команда Байдена встретила «помехи со стороны политического руководства». Он заявил, что «многим ведомствам, которые жизненно важны» для безопасности США, «нанесен громадный ущерб», они «опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа», передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали, что чиновники администрации Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты выборов.По версии СМИ, в связи с такой угрозой командование вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом военного положения.