 

“Мощная цифровая платформа”: Москву признали лидером конкурса “Город, где хочется жить”

28.12.2020, 23:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На конкурсе “Город, где хочется жить” Москву признали одним из лидеров среди городов СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов. Сразу несколько проектов, реализующихся в российской столице, удостоились дипломов.

Речь идет о портале mos.ru, городском инвестиционном портале Москвы и таких проектах, как “Активный гражданин”, “Наш город”, и Московская электронная школа (“МЭШ”). Обратили внимание и на мобильное приложение “Моя Москва”.

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры города должны соответствовать мировому уровню. А для сбалансированного развития города требуется комплексный подход, добавила она. В таком случае Москва продолжит с каждым годом становиться комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации.

“По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва – ориентир для многих мегаполисов”, – заметила Наталья Сергунина.

В разговоре с корреспондентом Дни.ру на динамику происходящих изменений обратил внимание эксперт по цифровой технике и сервисам Сергей Вильянов. Он заметил, что жители Москвы могли наблюдать все улучшения своими глазами.

“Фактически не было ничего – только зачатки “Госуслуг” и все. А сейчас – это действительно такая мощная цифровая платформа, которая работает и помогает практически во все сферах жизни. С нуля построен действительно очень функциональный инструмент”, – рассказал эксперт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Мнение: “Мы тут подумали…”

11.11 / Мнение: О смирительной рубашке для Владимира Путина

09.08 / Молодой папа: Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

04.12 / На нефтеперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв

08.12 / В России вводят новые запреты для жильцов многоквартирных домов – подробности

17.07 / Скандалы: Александр Малькевич прокомментировал видеообращения похищенных в Ливии российских социологов

17.11 / Вирусолог тайно рассказал о мутировавшем в Сибири коронавирусе

01.10 / Анна Калашникова похвасталась серьгами от бойфренда за 15 млн рублей

01.08 / Эксперты рассказали о нововведениях для российских водителей с 1 августа

02.10 / В Австралии нашли странные экскременты, возможно от йети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска