 

В Коми маленькая собачка спасла ребенка от волка

28.12.2020, 23:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Камера наружного наблюдения, установленная возле одного из домов в городском поселении Синдор Республики Коми, сняла на видео трогательный пример самопожертвования. Трое детей гуляли на улице вечером и решили поиграть в прятки. Один из них решил спрятаться за сугроб. После этого на дорогу вышел волк, который стал подкрадываться к мальчику.

В тот момент, когда хищник был уже буквально в двух шагах от затаившегося ребенка, наперерез ему бросилась небольшая собачка породы терьер, передает сайт VSE42.RU. Она облаяла волка, после чего тот схватил собаку в пасть и убежал. Пес не выжил.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Эндокринолог Бочарова рассказала о последствиях для организма отказа от сахара

24.12 / Ученые: коронавирус с новой мутацией на 56% заразнее

21.09 / Названы лучшие продукты против старения кожи

16.12 / Врач Фурман рассказал об эффективных способах борьбы с сахарным диабетом

23.07 / Нюша показала, как из старых джинсов можно сделать стильное, модное и экологичное ожерелье

24.07 / Иван Охлобыстин рассказал о возможности стать родственниками с Дмитрием Нагиевым

22.12 / «Ярко выраженная мания преследования»

28.07 / Книга с откровениями о Меган Маркл и принце Гарри грозит разрушить их отношения с королевской семьей

30.11 / Мнение: Морок ЗВ

21.10 / В Telegram появится удобное новшество: закрепление сообщений в личной переписке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска