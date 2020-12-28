В Ухани начали вакцинацию от коронавируса. Именно там случилась первая вспышка COVID-19

28.12.2020, 23:12, Новости дня

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В китайском городе Ухань начали массовую вакцинацию от COVID-19, сообщило агентство Xinhua.

Вакцинация, доступная в 48 клиниках в 15 районах, началась 24 декабря и нацелена на некоторые ключевые группы людей в возрасте от 18 до 59 лет.

Тем, кто получает вакцину, должны будут сделать две прививки с интервалом в четыре недели.

С 1 октября по 27 декабря в Ухане было зарегистрировано в общей сложности 43 случая завезенной инфекции COVID-19, из них 33 – бессимптомные. Все, кроме четырех бессимптомных пациентов, были выписаны из больниц.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Ухане в декабре 2019 года. Из-за этого города был закрыт на въезд и выезд почти на 11 недель – ограничение сняли только в начале апреля.

По состоянию на 28 декабря в мире коронавирусом заразились 81,1 млн человек, 1,8 млн – умерли, сообщает Университет Джонса Хопкинса.