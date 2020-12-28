Навальному пригрозили заменой условного срока на реальный после публикации статьи о его отравлении в The Lancet

28.12.2020, 23:12, Новости дня

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Федеральная служба исполнения наказаний РФ пригрозила российскому оппозиционеру Алексею Навальному ральным тюремным сроком вместо условного. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства 28 декабря.

ФСИН напомнила, что 22 декабря в медицинском журнале The Lancet была обнародован статья врачей берлинской клиники “Шарите” об отравлении Навального нервно-паралитическим агентом “Новичок”.

“Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники “Шарите” 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

Эта статья предусматривает, что если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, то начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Навальному отправили ведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию. Также уведомления отправили его адвокату и пресс-секретарю.

Адвокат Навального Вадим Кобзев написал в Twitter, что ему пришло сообщение от ФСИН, согласно которому политик должен явиться в филиал ведомства утром 29 декабря.

Выхожу из СИЗО. Включаю телефон. Там три входящих вызова. А через некоторое время приходит вот такое СМС. ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене @navalny условного осуждения на реальное наказание по делу «ИВ РОШЕ», если он не явится к ним завтра в 09 утра. pic.twitter.com/PDKAidUnVN — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) December 28, 2020

Условный срок Навальный получил по делу “Ив Роше”. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании “Ив Роше” и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.) – у “Многопрофильной процессинговой компании”. В декабре 2015 года Алексей Навальный заявлял о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации.

Статья “Отравление нервным агентом “Новичок” (Novichok nerve agent poisoning) была опубликована в The Lancet 22 декабря 2020 года. Авторы подробно описали состояние Навального после отравления в августе и методику лечения. В клинике указали, что выписали Навального на 33-й день со дня отравления, а к 55-му дню “обнаружили почти полное восстановление неврологических, нейропсихологических и нейрофизиологических показателей без признаков полинейропатии”.

Сейчас политик находится за границей, но заявлял, что намерен вернуться в Россию.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист