Обозначена перспектива новых уголовных дел против Навального

28.12.2020, 23:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Безусловно, есть уже все основания для следственных действий в отношении этого персонажа по подозрению в государственной измене», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин, комментируя антироссийскую кампанию, которую спровоцировал на Западе блогер Алексей Навальный.

«Та вакханалия, которую он устроил в зарубежной прессе против России, призвана затенить истинную суть его намерений, криминальную подоплеку его действий за последние несколько лет, – сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. – Следственные действия могут быть начаты по Навальному по статьям «Мошенничество», «Растрата», «Легализация преступно нажитых денежных средств».

«Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? – удивляется собеседник. – По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги».

«Но самое серьезное обвинение, которое может быть ему предъявлено, – это госизмена, статья 275 Уголовного кодекса. Насколько я знаком с деятельностью Навального – это вполне может произойти, хотя решать это будут следственные органы», – подчеркнул собеседник.

Статья 275 предполагает прямое сотрудничество с иностранными спецслужбами для нанесения вреда безопасности Российской Федерации, напомнил эксперт. То, как действует Навальный, какой вред наносит его деятельность собственной стране, в частности, в истории вокруг строительства «Северного потока-2» – за всем этим просматривается как раз та самая 275 статья УК, считает политолог.

«При этом Навальный ведет себя так, будто обладает странным иммунитетом от российских законов. Его помощники распускают слухи о неких «высоких покровителях», благодаря которым он якобы неуязвим в России, «ему все можно». С помощью этой уловки, этих слухов они пытаются обелить Навального, отвлечь внимание от сотрудничества этого персонажа с иностранными спецслужбами. На самом деле никакого иммунитета от действия российских законов у Навального нет», – отметил Мухин.

Кроме того, отметил Мухин, осужденный не исполняет возложенные на него ранее по приговору обязанности, уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, а значит, условное уголовное наказание «должно быть уже точно заменено на безусловное».

Как сообщили в понедельник в управлении ФСИН по Москве, условно осужденный блогер Алексей Навальный уклоняется от контроля уголовно- исполнительной инспекции, наказание ему может быть заменено.

Ранее в германской клинике Charite признали, что Навальный был выписан 20 сентября, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. «Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», – указали в УФСИН.

В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную российским законодательством. 28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в инспекцию, эта же информация направлена его адвокату и пресс-секретарю. Согласно ч. 4. ст. 190 УИК, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, то начальник уголовно-исполнительной инспекции или командование воинской части направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Мухин в своем Facebook обнародовал пост, в котором предположил, что Навальный в силу определенных свойств своего характера и явного недостатка интеллекта «доигрался». «Похоже, что есть основания для того, чтобы он был обвинен в измене своей стране: провокация санкций (теперь уже по разным поводам), нанесение ущерба государству, действия в интересах спецслужб и так далее», – перечислил Мухин, напомнив, что 275 статья УК РФ – серьезная статья («Государственная измена»).

«Хотел же блогер Навальный влияния – получил, но, вместе с этим, употребил его настолько мерзко и низко, что удивление берет. Я мог бы посокрушаться по этому поводу, но вы же сами все видели: грехопадение Навального происходило у нас на глазах. Буквально. Внаглую. Ложь лилась обильно. Она и сейчас льется. Кто-то, из слабеньких, еще верит», – посетовал Мухин.

«В истории с Навальным больше всего поражает, как много ему прощали все эти годы», – отметил в своем Телеграм-канале юрист Илья Ремесло. – После двух «условок» по Кировлесу и Ив Роше, в отношении Навального не было возбуждено ни единого дела за финансовые злоупотребления с донатами. Даже дело об отмывании миллиарда структурами ФБК не завершилось вручением обвинения кому-либо».

«Между тем, фактов распила пожертвований на сытую жизнь Навального и его друзей – предостаточно. Люди, которые называют себя борцами с коррупцией, бессовестно похитили и потратили сотни миллионов на отдых, жилье, дорогие автомобили. По самым скромным оценкам, за 4 последних года Навальный освоил более миллиарда пожертвований», – считает Ремесло.

«Навальный и его «борцы с коррупцией» являются самыми обычными жуликами, в действиях которых есть состав множества статей УК РФ – «Мошенничество», «Растрата», «Легализация преступно нажитых денежных средств». В очередной раз призываю правоохранительные органы дать процессуальную оценку данным фактам. Хватит давать «дважды условно», жулики оппозиционных взглядов должны отвечать перед законом так же, как и все прочие жулики», – высказался эксперт.

Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов в своем Телеграм-канале также не исключил, что Навальному придется отвечать и по статье 275. «В любом государстве это один из самых тяжелых видов деградации человека, потому что он добровольно соглашается и идет на предательство своей Родины. Последствия этого вида преступлений бывают очень тяжелыми: теракты, массовые убийства, войны, экономические потери… Из-за одного такого предательства целая страна может испытывать ущерб десятилетиями. Вот поэтому изменники Родины наказываются лишением свободы до 20 лет», – отметил Карнаухов.

Участвуя в авантюре с «Новичком», Навальный открыто перешел на сторону зарубежных спецслужб, считает Карнаухов. По его мнению, Навальный оказывал им прямое содействие в формировании основы для блокирования «Северного потока – 2», для введения санкций, дискредитации государственных органов, усиления давления на всех граждан России.

Карнаухов надеется, что возбуждение дела по статье 275 позволит пресечь деятельность разветвленной сети структур Навального в России, «работающей на удовлетворение враждебных интересов зарубежных государств».