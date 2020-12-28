 

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

28.12.2020, 23:04, Новости дня
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За сутки в Москве умерли 75 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, общее число случаев COVID-19, зафиксированных за все время в российской столице – 792457. При этом 609770 вирус-положительных пациентов вылечились. 11064 пациента скончались (накануне умерли 76 человек с коронавирусом).

Напомним, для всех москвичей старше 60 лет с 29 декабря откроется электронная запись на вакцинацию от коронавируса, с понедельника запись доступна в пунктах вакцинации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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