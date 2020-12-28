Под Москвой прошел турнир по гиревому спорту

28.12.2020, 22:30, Разное

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Порядка шести десятков спортсменов приняли участие в новогоднем турнире по гиревому спорту в подмосковном Серпухове, передает “Радио 1”. Принять участие в общем зачете могли юноши и девушки от 12 лет и старше. Более юные спортсмены упражнялись со снарядами полегче. Звезды гиревого спорта выступили с показательными выступлениями.