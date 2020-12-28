 

Под Москвой прошел турнир по гиревому спорту

28.12.2020, 22:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Порядка шести десятков спортсменов приняли участие в новогоднем турнире по гиревому спорту в подмосковном Серпухове, передает “Радио 1”. Принять участие в общем зачете могли юноши и девушки от 12 лет и старше. Более юные спортсмены упражнялись со снарядами полегче. Звезды гиревого спорта выступили с показательными выступлениями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Сын Джигарханяна призвал не верить спекулирующей на смерти отца Цымбалюк-Романовской

02.11 / В лабораторных условиях ученым удалось получить плазму из окрестности черной дыры

20.12 / Что можно подарить на Новый год на удачу

18.11 / “Внешние аттракционы не нужны”: Дмитрий Дибров порассуждал о собственной седине

12.08 / В жилом доме в Астрахани потушили пожар

11.10 / Мнение: Протесты в Хабаровске. 10.10.2020

16.09 / Мнение: А народ-то у нас – не гомофобный!

18.11 / О чём говорится в сказках на самом деле?

12.08 / В Монголии умер еще один человек от бубонной чумы

13.12 / Мнение: Путин распорядился вернуть социализм?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска