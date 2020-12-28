 

Суд арестовал имущество лидера Партии венгров. Ранее СБУ проверяла его по статье о госизмене

28.12.2020, 22:20, Новости дня
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Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое при обыске у лидера Партии венгров Украины Василия Брензовича. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Такое решение было принято с учетом того, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к возможному вмешательству во внутренние дела Украины и причинение вреда госбезопасности Украины при помощи фейкового распространения действия законодательства Венгрии на Закарпатье. СБУ нашла в офисе материалы, которые популяризируют так называемую “Большую Венгрию” и создание этнической автономии в Закарпатье.

Позже стало известно, что обыски проводились в центральном офисе Партии венгров Украины в Ужгороде и дома у Брензовича.

МИД Венгрии в тот же день вызвало посла Украины и выразило недовольство. 1 декабря Венгрия заявила о желании направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатскую область Украины.

2 декабря стало известно, что Брензовичу готовят подозрение, а 14 декабря – что СБУ проверяет его по статье о госизмене.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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