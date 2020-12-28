 

Кабмин предложил Раде поддержать выход Украины из еще одного договора в рамках СНГ

28.12.2020, 22:20, Новости дня
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Кабмин на заседании 28 декабря согласовал законопроект о выходе Украины из Соглашения о Межправительственной фельдъегерской связи и протокола о внесении поправок в это соглашение. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, нардеп от “Слуги народа” Василий Мокан в Facebook.

Документ определяет, что центральным транзитным пунктом для пересылки официальной корреспонденции определена Москва.

“Учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, выполнение обязательств украинской стороной по указанному соглашению несет угрозу национальным интересам Украины, поскольку предоставляет потенциальную возможность доступа к документам во время их нахождения на территории РФ, а также создает угрозу жизни и здоровью фельдъегерей, которые являются военнослужащими и находятся при доставке официальной корреспонденции на территории страны-агрессора”, – написал нардеп.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/459001988826112

Соглашение было подписано в Минске в 1993 году.

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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