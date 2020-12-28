В США еще одна вакцина вышла на финальную стадию испытаний

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28.12.2020, 22:20, Новости дня
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Компания Novavax перешла к финальной третьей стадии испытаний своей вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах. Об том говорится на сайте компании.

Испытания этой вакцины проходят не только в США но и в Мексике, Великобритании, Южной Африке и Австралии.

“В условиях, когда в мире свирепствует пандемия COVID-19, это испытание является важным шагом в создании глобального портфеля безопасных и эффективных вакцин для защиты населения мира”, – заявил исполнительный директор Novavax Стенли Эрик.

В третьей фазе испытаний примут участие до 30 тыс. участников. Примерно четверть испытуемых будет старше 65 лет, по меньшей мере 15% составят афроамериканцы.

Вместе с тем в США с середины декабря началась массовая вакцинация. Американцам делают прививки препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 28 декабря в стране выявлено почти 19,2 млн случаев COVID-19, умерло около 333,8 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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