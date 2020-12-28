 

В Германии восьми пожилым людям по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса

28.12.2020, 22:20, Новости дня
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В доме престарелых в немецком городе Штральзунд восемь сотрудников в возрасте от 66 до 82 лет по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации Передней Померании – Рюген.

Когда ошибка была обнаружена, все восемь человек были проинформированы и отправлены домой. С тех пор они поддерживают постоянный контакт с районным отделом здравоохранения.

В качестве меры предосторожности четверо из восьми пострадавших были помещены в больницу для наблюдения. У них уже проявились симптомы гриппа.

“Я глубоко сожалею о случившемся. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Я желаю всем пострадавшим, чтобы у них не проявились тяжелые побочные эффекты”, – сказал глава администрации Штефан Керт.

В администрации отметили, что, по данным компании Biontech, большие дозы вакцины уже были протестированы на испытуемых в рамках исследования. Во всех случаях обошлось без серьезных последствий. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 28 декабря в мире зарегистрировано почти 81 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончалось более 1,7 млн пациентов с COVID-19.

В нескольких странах уже началась кампания по массовой вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech (в частности, в США, Великобритании, Канаде). В Германии кампания по вакцинации началась 27 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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