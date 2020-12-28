Представитель Зеленского в КСУ считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого

28.12.2020, 22:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Офис генерального прокурора имеет право ходатайствовать перед президентом Владимиром Зеленским об отстранении главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в комментарии LIGA.net 28 декабря.

По его словам, в Уголовно-процессуальном кодексе есть пункт, который предоставляет Офису генпрокурора возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных им же.

“Я думаю, что все будет в рамках УПК и полномочия соответствующие есть у Офиса генерального прокурора”, – сказал он.

Вениславский заявил, что президент издает указы во исполнение Конституции и законов Украины и в случае ходатайства об отстранении Тупицкого президент будет вправе принять такое решение.

“Президент имеет такие полномочия”, – добавил он.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий гпроинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

В КСУ заявили, что Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора по уважительной причине и уклоняться от процессуальных действий не намерен.

“Ни Конституция, ни закон Украины “О Конституционном Суде” не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности”, – прокомментировали в суде.

Как заявляла в комментарии изданию “ГОРДОН” эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан, поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист