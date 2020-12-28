В США произошла перестрелка в тюрьме

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28.12.2020, 22:12, Новости дня
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Один человек убит и один получил ранения в результате перестрелки на территории тюрьмы в городе Дэвисборо (штат Джорджия, США), сообщил телеканал Fox News.

Инцидент произошел после полуночи, когда двое охранников обследовали брешь в заборе вокруг тюрьмы, через которую двое неизвестных пытались передать контрабанду заключенным, передает ТАСС, ссылаясь на информацию телеканала.

В результате перестрелки был убит один из преступников, второй задержан. Раненый охранник доставлен в госпиталь, по факту стрельбы начато расследование.

Случаи стрельбы в США – не редкость. Так, 4 июля сообщалось о стрельбе в торговых центрах в двух городах США. В конце ноября результате стрельбы, которая произошла в торговом центре в Калифорнии, погиб один человек, еще один был госпитализирован. 14 декабря сообщалось, что стрельба произошла около церкви в Нью-Йорке. Накануне, 27 декабря, в американском городе Линн (штат Массачусетс) во время съемок музыкального видеоклипа застрелили человека, еще пять были ранены.



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