Жительница Тюмени попыталась продать дочь в секс-рабство в Москве

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28.12.2020, 22:12, Новости дня
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В Тюмени женщина опубликовала в Сети сообщение с предложением продать малолетнюю дочь в секс-рабство, для совершения сделки она привезла ребенка в Москву, рассказала старший помощник главы ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Как информирует следствие, жительница Тюмени в ноябре «из корыстных побуждений» опубликовала в интернете «информацию о продаже» за 1 млн рублей «своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг». Для «совершения сделки купли-продажи» женщина привезла дочь в столицу. 

Однако «сделка» в гостинице на севере Москвы оказалась частью оперативных мероприятий следователей и сотрудников уголовного розыска. Женщину задержали после того, как она забрала деньги и отдала дочь. Открыто уголовное дело о «продаже несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», передает РИА «Новости».

В ноябре сообщалось, что женщина в Москве попыталась продать сына за 500 тыс. рублей. В начале октября стало известно, что 25-летняя женщина из Москвы опубликовала объявление в Сети о поиске приемных родителей для своей дочери. В ходе переписки она потребовала 300 тыс. рублей. 



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