 

Компания Apple предлагает фирменную защиту от краж смартфонов с витрин

28.12.2020, 22:10, Новости дня
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Над этим вопросом специалисты Apple стали задумываться еще в 2018 году, когда по Америке прокатилась волна массовых беспорядков, в результате чего были разбиты витрины магазинов, и пропало множество современных гаджетов.

Служба безопасности предложила свое решение проблемы. Идею даже запатентовали. Результатом наработок стала улучшенная конструкция креплений смартфонов и других устройств, которые продавцы магазинов выставляют на всеобщее обозрение.

Также специалисты по безопасности предлагают оборудовать витрины системой специальных датчиков, которые будут срабатывать при попытке украсть телефон. Как сообщают авторы идеи, при этом возможности для покупателя рассматривать товары не ограничиваются.



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