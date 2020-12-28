Мнение: Как закончилась история БПК “Керчь”

28.12.2020, 19:42, Разное

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В Инкермане в этом году разделали на металл БПК "Керчь" – бывший флагман Средиземноморской эскадры ВМФ СССР и несостоявшийся флагман Чернморского флота. Пара постов на эту тему выходило в 2020-м.

Корабль в свое время должен был стать постоянным музеем в Севастополе (Путин в свое время поддержал эту идею), но после сильного пожара https://ria.ru/20141110/1032505050.html, было решено отдать под музей СКР "Сметливый" (который собственно в этом году уже начали переделывать в музей и который будет стоять в Балаклаве у знаменитой штольни), а "Керчь" отправить на разделку https://bmpd.livejournal.com/3934009.html, после принятия решения о нецелесообразности его восстановления или превращения в музей. Весной 2020-го "Керчь" оттащили в Инкерман на разделку https://diana-mihailova.livejournal.com/4825738.html, где в рамках гос.контракта ее разделывала та же фирма, что и опрокинувшуюся подводную лодку Б-380 с утонувшего в декабря 2019-го года плавдока https://colonelcassad.livejournal.com/5500130.html ПД-16.



История и ТТХ корабля.



Роковой пожар 2014-го года.



О пожаре 2014-го года.



Январь 2020-го. "Керчь" пока еще в составе Черноморского флота.



За несколько дней до спуска флага. Рядом с "Керчью" стоит СКР "Сметливый", который вместе "Керчи" станет кораблем-музеем.

25 января на "Керчи" спустили флаг и корабль начали готовить к разделке.



"Форпост" об отправке БПК "Керчь" на слом.

Последний поход.



Инкерман. 29 апреля 2020-го.



Май 2020. Последний причал БПК "Керчь". Рядом валяется на боку Б-380. С "Керчи" демонтировано вооружение, откачали топливо и сняли оборудование представляющее ценность.



Б-380 в этом году также разобрали на металл.



Состояние разделки на конец апреля 2020 https://balabin-1712.livejournal.com/38151.html

О состоянии корабля достаточно наглядно свидетельствует акт тех.состояния на середину июня.

Как не трудно заметить, последствия рокового пожара 2014-го года для внутренних помещений корабля были более чем серьезными.

Да и знакомый дизелист с 13-го завода (который не раз занимался ремонтом крупных боевых кораблей, включая крейсер "Москва") в свое время говорил, что ее состояние внутри было плачевным.

В июне большую часть надстроек уже сняли и началась разделка корпуса.

Как умирают боевые корабли. Июнь 2020

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В октябре распилили уже большую часть корпуса, но "Керчь" отметилась еще небольшим пожаром https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-zagorelos-sudno-na-igolki – загорелись остатки мазута на нижнем ярусе палубы.

История чем-то похожа на пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" https://colonelcassad.livejournal.com/5495036.html, где в одном из помещений во врем во время сварочных работ искры попали в банку с мазутом.



МЧС тушат пожар на останках БПК "Керчь"

В декабре сообщалось https://rg.ru/2020/12/04/reg-ufo/v-buhte-sevastopolia-razlilos-toplivo-iz-ostatkov-korablia-kerch.html, что в Инкермане произошел разлив остатков топлива, хотя до конца непонятно, откуда оно взялось – экологи кивают https://versia.ru/kak-v-sevastopolskoj-buxte-v-ne-smogli-dostojno-poxoronit-protivolodochnyj-korabl-kerch на предприятие "Авиавторесурс" занимающееся разделкой в рамках Гособоронзаказа, предприятие заявляет, что они к пятну отношения не имеют и военные уже подписали акт об окончании работ по разделке "Керчи".



Обнаружившееся в декабре нефтяное пятно в бухте.

Ниже, видео пятна в бухте.

Видео с пятном.

Исходя из государственного акта, осталось непонятным, откуда это пятно взялось.

С учетом того, что военные откачали топливо с "Керчи" еще перед отправкой ее на разделку, вряд ли там находилось столько топлива, чтобы залить бухту.



Нефтяное пятно в районе Инкермана. Начало декабря 2020.

Пятно быстро убрали, а по итогам этой истории начали административное производство https://rpn.gov.ru/news/chernomoro_azovskim_morskim_upravleniem_rosprirodnadzora_presecheno_zagryaznenie_sevastopolskoy_bukh/?sphrase_id=40538

С 1 по 3 декабря 2020 года инспекторы Крымского отдела государственного надзора на море совместно со специалистами ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция» проводили осмотр акватории бухты, отбирали пробы воды и выявили загрязнение нефтепродуктами площадью около 200 тысяч квадратных метров. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «АВИАВТОРРЕСУРС».

В целях пресечения противоправной деятельности Управлением незамедлительно были направлены материалы: в Южную транспортную прокуратуру для принятия мер по направлению иска о запрете деятельности, приносящей вред окружающей природной среде, в Севастопольский линейный отдел полиции (ЛО) Крымского ЛУ для возбуждения дела предусмотренного ст. 252 Уголовного кодекса Российской Федерации, капитану морского порта Севастополь, для принятия мер по локализации и ликвидации последствия розлива нефтепродуктов.

4 декабря от капитана морского порта Севастополь в Крымский отдел надзора на море поступила информация о том, что для ликвидации последствий розлива нефтепродуктов участка акватории №1 были привлечены силы Черноморского флота, розлив ликвидирован.

По версии экологов история выглядит так.

В Севастопольской бухте в районе Инкермана обнаружили нефтяное пятно площадью около 85 тыс. кв. м, сообщили “Ъ” в пресс-службе Росприроднадзора. Источником загрязнения стал списанный большой противолодочный корабль (БПК) «Керчь».

Информация о загрязнении Черного моря нефтепродуктами поступила из Севастопольского морского порта. «Недалеко от нефтяного пятна производилась разделка БПК "Керчь". По словам представителя компании ООО "Металл Экспорт", выполнявшей работы, вода с остатками топлива попала в море», — уточнили в Росприроднадзоре. Специалисты подсчитывают нанесенный ущерб экологии.

https://www.kommersant.ru/doc/4602318 – цинк

В изложении подрядчика, история выглядит так.

В следующем году эта история, скорее всего, будет разбираться в административном порядке.

Тут на мой взгляд все просто – если военные откачали все топливо перед передачей, то значит нефть в бухту слили где-то еще и надо искать источник слива топлива в бухту, что с учетом прошедшего времени с момента разлива дело довольно тухлое, хотя при желании, можно было бы отследить, от какого именно причала тянулось пятно.

Если откачали топливо с "Керчи" не полностью и оно при разделке пролилось в бухту, то тут вопрос к тем, кто корабль на разделку отправлял без откачки топлива. Но думается, вряд ли бы военные передавали "Керчь" на разделку не откачав топливо, при разделке кораблей это одна из штатных процедур. Ну и тем более, если как заверяют, там все было огорожено боновыми заграждениями. Так что вопрос – кто именно разлил нефть в бухте остался открытым.

* * *

В итоге, история БПК "Керчь" в 2020-м году завершилась, к концу года от нее уже ничего не осталось. Кроме памяти.

Жаль, что тот давний пожар поставил крест на его дальнейшей службе в виде корабля-музея. Корабль был весьма красив и изящен, но как и у многих его собратьев, закончилась его судьба разделкой на металл.

Прощай "Керчь".