Больше 90 участников конкурса “Лидеры России” получили назначения в 2020 году

28.12.2020, 21:38, Разное

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Из 91 участника, которых в 202 году ожидали новые назначения, 51 человек получил высокие и ответственные должности. В частности, один из победителей “Лидеров России” – Мария Львова-Белова – стала сенатором.

На полуфиналах и в суперфинале конкурса присутствуют представители компаний, осударственных органов и различных организаций. В результате после участия в “Лидерах России” многие конкурсанты сталкиваются с интересными предложениями о работе.

“Работодатели пристально следят за проектом “Лидеры России” и его участниками”, – заметил генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что в 2020 году формат мероприятия несколько изменился. В дополнение к основному конкурсу были введены три специализации – “Здравоохранение”, “Наука”, “Финансы и технологии”. Это позволило отобрать успешных управленцев для для конкретных отраслей. В четвертом сезоне “Лидеров России”, рассказал Алексей Комиссаров, планируется увеличить число специализаций.

О своих планах на новой должности рассказала занявшая кресло сенатора исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью “Квартал Луи”, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член Президиума генсовета партии “Единая Россия” Мария Львова-Белова. “Я предложила в Совете Федерации сделать Пензенскую область пилотной площадкой по развитию туриндустрии для людей с инвалидностью”, – подчеркнула она.

Еще один победитель конкурса “Лидеры России” – Юрий Шалабаев – был утвержден в должности мэра Нижнего Новгорода. “К концу года мы подходим с профессиональной, работоспособной и не пасующей перед трудностями основой команды администрации города, с реалистичным бюджетом и взаимопониманием между разными уровнями власти”, – заметил он.

Финалист специализации “Здравоохранение” Дмитрий Прокопьев, ставший самым молодым главным врачом в Челябинской области, отметил важность молодых кадров. “Мы стали успешно конкурировать за кадры, а значит медицинская помощь населению станет еще доступнее и качественнее”, – уверен он.

Финалистом специализации “Наука” стал полковник, профессор, доктор технических наук Андрей Келлер. Его назначили временно исполняющим обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Свои усилия управленец направил на развитие науки и взаимодействие с промышленными партнерами.