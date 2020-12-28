 

Медведев оценил вклад России в обеспечение безопасности на выборах в ЦАР

28.12.2020, 21:38, Разное
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По мнению парламентария, об успехе мероприятия красноречиво говорит высокая явка на избирательных участках, а также отсутствие провокаций. Отправив в ЦАР инструкторов, Россия помогла оптимизировать вооруженные силы республики и поднять боеспособность солдат. В свою очередь это предотвратило агрессивное вмешательство в выборы со стороны радикальных бандформирований.

“Я думаю, что роль России ключевая. Она достаточно долгое время участвует в урегулировании мирного процесса в ЦАР, происходящего с разрешения и одобрения Совбеза ООН. Страна не скрывала, что отправила инструкторов, которые занимались подготовкой местных вооруженных сил. Тут можно обозначить ее положительное влияние на безопасность”, – заявил Медведев.

Также он подчеркнул, что любые заявления о том, что избирателей заставляли идти на выборы, не имеют под собой оснований:

“Как в Африке можно это сделать? А в Афганистане? Наверно, можно подкупить, но это очень спорный момент. Пойдет ли человек, которому привезли два мешка муки, голосовать именно за того, за кого ему сказали?”.

В заключение Медведев предположил, что в ЦАР будут продолжены попытки стабилизировать обстановку и погасить оставшиеся очаги сопротивления. А с Россией, которая приняла непосредственное участие в мирном процессе, отношения только укрепятся.



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