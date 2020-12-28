В Минсоцполитики Украины рассказали о новых условиях получения субсидий

28.12.2020, 21:28, Новости дня

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Министерство социальной политики Украины упростило порядок получения субсидий с 2021 года. Об этом в эфире телеканала “1+1” рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

“Правительство в этом году трижды пересматривало и упрощало программу субсидий. Что мы делали? [При введении карантина в марте] мы переназначили субсидии всем 3 млн домохозяйств автоматически, мы увеличили социальные нормы на газ, на воду, на приготовление пищи, на тепло. Кроме того, мы понимали, что люди теряют работу и доходы, а [при назначении] субсидии учитываются доходы за шесть месяцев, поэтому мы брали только фактические доходы за последний месяц”, – отметила она.

Также, сообщила Лазебная, Кабмин расширил перечень получателей субсидий, включив в него домохозяйства, в которых живут не прописанные члены семьи, членов семей трудовых мигрантов. Кроме того, при назначении субсидий не будут учитываться средства, полученные по наследству.

“Последнее решение мы приняли в декабре. Мы сказали, что люди, которые получают помощь по частичной безработице… Потому что есть условие, что необходимо в течение трех месяцев платить ЕСВ… Мы также раскрыли программу для таких людей. И еще важный момент: если в семье кто-то ухаживает за родственником с инвалидностью, то берутся только фактические доходы, а не условные…” – подчеркнула министр.

Кроме того, с 1 января 2021 года подавать документы на получение субсидий необходимо по почте или через мобильное приложение “Дія“. Отделения соцзащиты с Нового года принимать документы не будут – порядок изменен в рамках реформы децентрализации.

По данным Министерства социальной политики, субсидии в Украине получает примерно 3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1200 грн. После введения карантина из-за пандемии коронавируса Кабинет Министров увеличил размер субсидий. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в среднем выплаты увеличатся на 300 грн.

В 2020 году на программу субсидий в бюджете было предусмотрено около 40 млрд грн.