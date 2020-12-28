 

В Германии завершили строительство участка “Северного потока – 2”

28.12.2020, 21:28, Новости дня
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Сегодня немецкое агентство dpa сообщило, что завершены работы по строительству участка трубопровода “Северный поток – 2” протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии.

По данным СМИ, в середине января начнется укладка труб в водах Дании.

В компании Nord Stream 2 AG сообщили, что пока не могут рассказать о деталях, и пообещали сообщить о дальнейших планах “в должное время”.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. “Газпром” заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждала 1 сентября 2020 года, что “Северный поток – 2” достроят, несмотря на угрозы США.

11 декабря строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает и ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако американский президент Дональд Трамп ветировал его.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по “Северному потоку – 2”. Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Президент России Владимир Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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