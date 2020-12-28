 

В России за ноябрь умерло почти на 79 тыс. человек больше, чем годом ранее

28.12.2020, 21:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ноябре 2020 года в России умерли 219 872 человека. Такие данные приводит Российская служба статистики.

По данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти 19 626 человек. Еще в 3 984 случаях его наличие не было лабораторно подтверждено, но он также предполагается как основная причина. 2 178 человек умерли от других болезней, на течение которых повлиял коронавирус, еще у 9 857 умерших был диагностирован COVID-19, но на наступление смерти он никак не повлиял.

При этом, по сравнению с данным за ноябрь прошлого года, количество смертей увеличилось на 56% (тогда умерли 141,3 тыс. человек).

Таким образом коронавирус прямо или косвенно повлиял на смерть 25 788 человек – что составляет треть от прироста смертности к ноябрю 2019 года.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России подтвердили COVID-19 у более 3 млн человек, 55,3 тыс. человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Названа причина пожара под Анапой

30.08 / В Минске начались первые стычки силовиков и протестующих

25.06 / У Индии возникли проблемы с производством аналога автомата Калашникова

02.08 / Биткоин вырос до 12 тыс. долларов впервые с 2019 года

07.08 / Предвыборная напряженность в Беларуси: Лукашенко обещает и грозит

29.07 / США запретили въезд в страну двум бывшим венесуэльским чиновникам

07.09 / Белорусскую оппозиционерку Колесникову похитили в центре Минска

22.09 / Daily Wire – Трампа обвинили в попытке создать «гитлерюгенд»

29.10 / Компания HyperX анонсировала выпуск ультралегкой геймерской мыши

12.08 / Четвертый день протестов в Беларуси. Водители и пешеходы в Минске начали блокировать дороги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска