В России за ноябрь умерло почти на 79 тыс. человек больше, чем годом ранее

28.12.2020, 21:28, Новости дня

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В ноябре 2020 года в России умерли 219 872 человека. Такие данные приводит Российская служба статистики.

По данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти 19 626 человек. Еще в 3 984 случаях его наличие не было лабораторно подтверждено, но он также предполагается как основная причина. 2 178 человек умерли от других болезней, на течение которых повлиял коронавирус, еще у 9 857 умерших был диагностирован COVID-19, но на наступление смерти он никак не повлиял.

При этом, по сравнению с данным за ноябрь прошлого года, количество смертей увеличилось на 56% (тогда умерли 141,3 тыс. человек).

Таким образом коронавирус прямо или косвенно повлиял на смерть 25 788 человек – что составляет треть от прироста смертности к ноябрю 2019 года.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России подтвердили COVID-19 у более 3 млн человек, 55,3 тыс. человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.