 

Четырех активистов задержали с баннером «Государство — террорист»

28.12.2020, 21:26, Разное
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В Москве у здания ФСБ.

В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали четырех членов Либертарианской партии, которые пришли к нему с баннером «Государство — террорист». Об этом «Новой газете» сказал пресс-секретарь ЛПР Александр Гуд.

Фото: Илья Круцких

Активистов повезли в ОВД по Мещанскому району. Что им вменяется, по словам Гуда, пока неизвестно.

Своей акцией либертарианцы хотели выразить поддержку политику Алексею Навальному. Ранее оппозиционер сообщил о разговоре с предполагаемым сотрудником ФСБ, входившим в группу, которая, по данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, следила за политиком и может быть причастна к его отравлению веществом из группы «Новичок».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Навального «наблюдается ярко выраженная мания преследования». Российские власти отрицают, что политик был отравлен. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции же подтвердили его отравление.

Источник: Новая газета



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