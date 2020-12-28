Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Петербурге

28.12.2020, 21:20, Новости дня

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Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Санкт-Петербурга в январе или феврале следующего года при условии достаточных поставок вакцины, заверил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«На сегодняшний момент категорийность, которая разработана министерством здравоохранения, мы ей достаточно четко следуем – медицинские работники, педагогические работники, работники социальной сферы, некоторое количество силовых структур. Некоторые обычные граждане записываются и тоже попадают на вакцинацию – порядка 10%. Связано это с тем, что количество вакцины, которое пришло в город, пока не позволяет развернуть массовую вакцинацию. Я надеюсь, что в конце декабря у нас есть поставки, в январе и феврале поставки, которые будут, они позволят начать прививать уже всех желающих», – приводит ТАСС слова Сараны.

По его словам, вакцинацию прошли 4268 человек, из них 206 – те, кто прошли первую и вторую фазу вакцинации. В городе развернуто 70 пунктов, в новогодние каникулы они возобновят работу 3-4 января, сказал Сарана.

Он также рассказал, что у привившихся не наблюдается каких-либо нежелательных явлений. «Максимум, что есть – это появление гриппоподобного синдрома в первые-вторые сутки, это легкая температура может появиться, боль в мышцах, суставах, некоторая болезненность может быть в месте инъекции. Снимаются эти побочные эффекты приемом противовоспалительных препаратов. Достаточно легко переносят все наши вакцинируемые, чувствуют себя хорошо», – добавил Сарана.

По его словам, городские власти в ближайшие дни ожидают от минздрава соответствующие документы, которые дадут разрешение на начало вакцинации людей старше 60 лет.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга заявил, что несмотря на то, что уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, эпидемическая ситуация контролируемая. Он отметил, что в Петербург поступили 5,5 тыс. доз вакцины от COVID, до конца года ожидается поставка 100 тыс. доз.