Названы симптомы-предвестники коронавируса

28.12.2020, 21:20, Новости дня

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Врачи из США выяснили, что диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений коронавируса, информирует Daily Express.

Медики из клиники Майо в США сообщили, что COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. При этом отмечается, что это не самые распространенные симптомы, и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи, передает РИА «Новости».

Ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, в их числе – делирий и сыпь. К неочевидным симптомам нового коронавируса относятся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь