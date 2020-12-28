Основатель Zoom заработал 17 млрд долларов США

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28.12.2020, 21:18, Новости дня
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Основатель популярного ныне сервиса видеосвязи Zoom Эрик Юань вошел в список ста самых обеспеченных людей мира. Сегодня его состояние оценивается примерно в 17 миллиардов долларов США. А ведь еще недавно Zoom был одним из аутсайдеров рынка.

Ситуация изменилась в начале текущего года, когда страны одна за другой начали закрываться на карантин, а люди остались в своих домах, пытаясь работать и учиться в онлайн-режиме. Тогда-то и оказалось, что Zoom – один из самых удобных каналов видеосвязи.

Прибыли компании, ранее сильно зависевшей от гигантов электронной индустрии, сразу же выросли в 90 раз! Для Эрика Юаня это означало, что из начинающего предпринимателя он мгновенно превратился в миллиардера, а потом и в мультимиллиардера.



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