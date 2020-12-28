 

В РФ разрабатывают стандарты для искусственного интеллекта

28.12.2020, 21:18, Новости дня
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Как сообщили в Росстандарта и Министерстве экономразвития, на территории Российской Федерации с 2024 года будут действовать четкие стандарты в области искусственного интеллекта. Сейчас их разрабатывают специалисты отрасли.

В частности, их задачей является написание четких правил и ограничений, которые обеспечат безопасность функционирования на территории страны ИИ. Гарантии должны получить как частные, так и юридические лица. Кроме того, нужно позаботиться о влиянии на экологию.

По словам экспертов, за четыре года нужно подготовить и принять около 220 документов. Пока же проект разослан для ознакомления и консультаций в 160 различных организаций. Авторы документов по стандартизации открыты к плодотворному сотрудничеству.



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