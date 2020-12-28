Традиция такая: людей хоронить – Личное мнение

28.12.2020, 21:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ни один Новый год у нас почему-то не обходится без какого-то трындеца, связанного с массовой гибелью людей.

То дом с газом взорвётся, то теракт. И вот ночью, прямо под праздник, в Баренцевом море затонуло судно Онега. По предварительным данным, кое-кого, конечно, спасли, но пропали 17 человек.



Фото: Соцсети

Найдут их живыми? Нет.

Ёлка, тазик оливье, траур. Почему у нас такая традиция?

Судну «Онега» был 41 год. Сейчас там морозы под 40. Старое судно обледенело и потонуло.

Что это вообще такое?

Я отвечу: в Норвегии, например, тоже в море ходят, но никто не гибнет. Условия труда у нас — нечеловеческие, каждый день — подвиг с риском для жизни. Ну, и подвиг этот бессмысленный помножен на раздолбайство, авось и «да пронесёт».

Не пронесло. Из 17 пропавших в ледяной воде в минус 40 не найдут не только живых, но и мёртвых.

На Новый год в ОАЭ к шейхам едут самые красивые девушки мира. А чего? Нефти много, почти как у нас. В Калифорнии, где тоже живут, вовсю Рождество — Теслы с электродвигателями возят счастливых людей на пляж. В Норвегии, конечно, хуже — дома сидят, в кругу семьи. Особо не потрахаешься с эскортницами и стриптизёрами, но и семейные радости — тоже ведь неплохой вариант.

А у нас? У нас снова траур. Ни эскортниц, ни пляжа, ни тихих семейных радостей. Купят водочки, помянут погибших и… Ну, и всё — до следующей трагедии.

Грустно чего-то, а вам?