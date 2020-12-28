Мнение: Корона-будни

28.12.2020, 20:56, Разное

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Не знаю, как в других редакциях, но в «Новой» после каждой командировки обязали сдавать тест на коронавирус. Без него бухгалтерия не примет отчет….

Из Выборга и Санкт-Петербурга, где я собирал информацию для расследования «Выстрел по вертикали», коронавируса я не привез. Вот документ. Анализы сдал не сразу, мол, если вирусы все-таки зацепились, пусть приживутся, проявятся…

Не зацепились, не прижились, не проявились…

А вполне могли… В Выборге и Санкт-Петербурге меня очень удивило довольно беспечное отношение людей к масочному режиму. В той же электричке на Выборг очень удивился игре в кошки-мышки пассажиров и контролеров. Идут контролеры – все в масках, но стоит пройти проверяющим, маски тут же снимают чуть ли не все…

Поэтому меня ничуть не удивляет, что Санкт-Петербург – в лидерах по количеству зараженных.