 

Володин поддержал сокращение числа федеральных чиновников

28.12.2020, 20:46, Разное
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Уходящий год показал важность эффективной работы госаппарата, отметил председатель нижней палаты. Принимая решение о сокращении числа федеральных чиновников, правительство исходит из необходимости повысить эффективность управленческой структуры, добавил Володин.

“Депутаты это поддерживают”, – сказал спикер.

Он отметил, что зачастую приходится искать того, кто отвечает за порученное дело. “Яркий пример, когда президент задал вопрос, кто отвечает за рост цен”, – подчеркнул председатель ГД.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу государственного аппарата. Оптимизация затронет 45 федеральных министерств и ведомств. В них сократят 74 структурных подразделения.



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