 

В Баренцевом море ищут экипаж затонувшего корабля

28.12.2020, 20:46, Разное
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В Баренцевом море затонул рыболовецкий траулер “Онега”, на борту которого находились 19 человек. Двух членов экипажа спасли. Экстренные службы ищут пропавших. Развернут оперативный штаб, к месту происшествия вылетел самолет со спасательными капсулами, передает Пятый канал.

Выжившие члены экипажа рассказали о том, что корабль начал тонуть так быстро, что спустить на воду шлюпки никто не успел. А некоторых людей волна буквально смыла с борта судна.



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