 

Улыбка может уменьшить боль от инъекции — исследование

28.12.2020, 20:40, Разное
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Исследователи из Университета Калифорнии решили проверить, может ли мимика как-то повлиять на восприятие боли. Они провели эксперимент с участием 231 человека. Все они получили инъекции физраствора иглой, которая используется при вакцинации от гриппа. 

Участников разделили на четыре группы: первые должны были показать так называемую улыбку Дюшена (искренняя улыбка, при которой приподнимаются уголки рта и появляются морщинки вокруг глаз), неискреннюю улыбку, классическую гримасу боли и нейтральное выражение лица. Во время эксперимента ученые проводили им электрокардиографию и замеряли электродермальную активность кожи, которая показывает уровень психологического и физиологического напряжения.

Перед началом исследования участники заполнили анкету, в которых рассказали о своих обычных ощущениях и эмоциях во время инъекции. Все они должны были сохранять определенную мимику все то время, пока медицинский работник делал укол и накладывал повязку. Сразу после процедуры добровольцы ответили на вопросы о болевых ощущениях. После шестиминутного перерыва они снова заполнили анкету, где рассказали о том, насколько сложным был для них этот опыт.

Результаты показали, что наиболее сильным эффект индуцированной мимики был сразу после инъекции. Участники, которые перенесли медицинскую процедуры с искренней улыбкой испытывали на 40% меньше болевых ощущений по сравнению с теми, от кого требовалось поддерживать нейтральное выражение лица. Авторы исследования также выяснили, что в группе улыбки Дюшена частота сердечных сокращений была ниже, чем в контрольной группе. В то же время в группах гримасы боли и неестественной улыбки показатели были сопоставимыми. 

По мнению авторов исследования, эти результаты дают простой и клинически значимый способ уменьшить болевые ощущения во время инъекций. Это особенно важно для людей, которые боятся уколов, считают ученые. 



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