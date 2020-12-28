Мнение: Кто такие враги народа, улица Марата и часы для Нотр-Дама

28.12.2020, 20:38, Разное

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1. Коммунисты вывесили плакат со Сталиным и с надписью: «Теперь вы поняли, кто такие враги народа?»

Безотносительно моего отношения к КПРФ, вопрос и в самом хорош. Коллеги, а действительно, хоть теперь-то мы с вами понимаем, кто такие враги народа? Если понимаем, укажите, пожалуйста, в комментариях на этих врагов. (Меня, пожалуйста, в перечень не включайте, это будет слишком уж очевидной шуткой).

Ссылка на источник фото:

https://www.facebook.com/mikhail.gumanov/posts/3792164704169141

2. Противники возвращения исторических названий написали в комментариях, что улицу Марата в таком случае пришлось бы переименовывать в Грязнýю:

https://olegmakarenko.ru/2031150.html?thread=782834990#t782834990

Как будто отдельные неблагозвучные примеры отменяют то, что в общем случае родные названия – связанные с историей места – гораздо лучше политически ангажированной безвкусицы.

Кроме того, Грязная – только одно из дореволюционных названий улицы. Вначале улица называлась Преображенская Полковая (в честь первого русского гвардейского полка, расквартированного неподалёку), а с 1856-го 1918 год называлась Николаевской в честь Николая I, при котором на улице было построено несколько важных зданий:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Марата_(Санкт-Петербург)

Что нам дороже: наш родной гвардейский полк, наш родной император или французский революционер Жан-Поль Марат, не имеющий никакого отношения ни к России, ни к Петербургу, ни тем более к этой конкретной улице?

Для справки: месье Марат, которого пропаганда называла «другом народа», прославился тем, что был одним из главных вдохновителей революционного террора и уничтожения «врагов народа». Благодаря его активной агитации и кровожадным призывам в 1792 году во Франции произошёл первый крупный эпизод расправ над «контрреволюционерами» (без суда и следствия), когда было убито 1100-1600 человек (на самом деле, жертвами стали преимущественно или обычные уголовники, или просто случайные люди, которым не повезло оказаться за решёткой в тот момент):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сентябрьские_расправы

Затем, в эпоху якобинского террора в 1793-1794 годах, когда были гильотинированы 16 тысяч французов, а ещё 10 тысяч убиты в тюрьмах без суда, товарищ Марат для спасения революции «требовал казни 20 тысяч аристократов, затем 40 тысяч, а потом – 270 тысяч»:

https://biography.wikireading.ru/138521

Дело кончилось тем, что после термидорианского переворота якобинцев самих гильотинировали. Марат избежал участи коллег по партии лишь потому, что дворянка Шарлотта Корде успела отомстить ему за короля немногим раньше. Наверное, излишне пояснять, что революционеры немедленно казнили мадемуазель Корде и бросили в тюрьму её родственников.

Понятно, почему в 1918 одной из главных улиц Петербурга дали имя французского террориста. Непонятно, зачем цепляться за это название сейчас, в 2020 году.

3. Россия поможет беспечным французам восстановить погибшие в пожаре часы:

https://rg.ru/2020/12/16/reg-szfo/v-peterburge-izgotoviat-gigantskie-chasy-dlia-notr-dama.html

Один из петербургских часовых заводов создаст часы для собора Парижской Богоматери, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на ассоциацию по восстановлению здания.

Утраченные часы были созданы в 1867 году, длина механизма превышала два метра. Точное время показывалось сразу на четырех циферблатах. Уникальные часы после пожара не подлежат восстановлению.

Сейчас петербургские часовщики изучают все материалы о часах-гигантах. В самой Франции изготовить такой механизм не могут ни на одной фабрике, технология производства утрачена. Но у часовщиков в Петербурге такой опыт есть, например, на атриум Центрального детского магазина на Лубянке они установили часы весом 4,5 тонны. Длина механизма составляет 7 метров.

Напомним, пожар в соборе Нотр-Дам произошел в мае прошлого года. Пострадала большая часть здания, в частности, разрушен шпиль, пострадали внутренние помещения. Сейчас ведется масштабное восстановление собора.