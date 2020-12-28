Кабмин Украины утвердил концепцию развития электронного здравоохранения

28.12.2020, 20:36, Новости дня

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Кабмин Украины на заседании 28 декабря утвердил концепцию развития электронного здравоохранения. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Реализация концепции предусмотрена на период до 2025 года”, – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, концепция предусматривает реализацию мер по направлениям: нормативно-правовое, ресурсное обеспечение развития электронной системы здравоохранения; обеспечение ее качества, безопасности и доступности и другое.

Реализация концепции будет проводиться за счет государственного и местных бюджетов, международной технической финпомощи и других источников.

В Украине действует электронная система здравоохранения eHealth – украинская информационно-телекоммуникационная система, которая обеспечивает автоматизацию учета медицинских услуг и управление медицинской информацией в электронном виде. Система внедряется в рамках медицинской реформы и на первом этапе охватывает первичное звено медицины. Функционирование eHealth обеспечивает Национальная служба здоровья.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист