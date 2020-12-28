 

В Одессе из-за тумана нарушилась работа аэропорта, несколько рейсов перенаправили

28.12.2020, 20:36, Новости дня
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Несколько пассажирских лайнеров, которые 28 октября должны были приземлиться в международном аэропорту “Одесса”, была перенаправлены или задержались, говорится на сайте аэропорта. Как отмечает “Думская” это связано с сильным туманом.

В частности, самолет авиакомпании Ryanair рейса Дюссельдорф (Веце) – Одесса из-за сложных метеоусловиях не смог приземлиться в одесском аэропорту. По расписанию борт должен был сесть в 12.20, однако ушел в зону ожидания. Через сорок минут командир воздушного судна принял решение приземлиться в румынском аэропорту Констанца.

“Боинг” украинской авиакомпании SkyUp, который летел рейсом Стамбул – Одесса, час кружил над Черным морем в ожидании улучшения погодных условий, после чего пилоты решили сесть в аэропорту “Борисполь”.

Также, согласно онлайн-табло, был перенаправлен самолет авиакомпании Ryanair, который совершал рейс Констанца – Одесса и задерживается самолет Turkish Airlines, рейса Стамбул – Одесса.

Как отмечает “Думская”, в районе одесского аэропорта сейчас слабая морось, туман, видимость в зоне посадки 450 метров, вертикальная видимость всего 30 метров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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