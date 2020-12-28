Долг для подрастающего поколения

28.12.2020, 20:34, Разное

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Разъяснение КС о возможности не платить акционерам ЮКОСа действует только в России. Но имущество РФ есть и там, где над этим разъяснением посмеются.

Под вечер 24 декабря, келейно, к чему располагал Сочельник (по вражескому календарю), Конституционный суд РФ разрешил РФ не исполнять решение Международного арбитража в Гааге 2014 года о взыскании $50 млрд в пользу акционеров ЮКОСа. РФ не раз его обжаловала, но в феврале 2020 года решение было оставлено в силе Апелляционным судом в Гааге, а с учетом пеней сумма на кону достигла уже $57 млрд.

История давняя — она началась даже не с «дела ЮКОСа» в 2003-м, а в 1990 году, когда Россию (СССР) еще приглашали на заседания Евросоюза — и вот на одном из таких, в Дублине, зашла речь об инвестициях стран — членов ЕС в экономику стран бывшего Восточного блока в обмен на поставки энергии и энергоносителей. В то время РФ не рассматривала ЕС как враждебный по определению альянс, обмен был сочтен взаимовыгодным, и в декабре 1991 года в Гааге уполномоченные представители 51 страны, включая РФ, подписали Энергетическую хартию.

В 1994 году органы Хартии разработали и предложили Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), который Россия, как и еще ряд участников (например, Норвегия) подписала, но не ратифицировала. Зато СССР в 1986 году ратифицировал Венскую Конвенцию о праве международных договоров 1969 года. Согласно ей, подписанные договоры могут временно действовать для подписавших их стран вплоть до ратификации или формального отказа от нее, если это оговорено в данном соглашении. И в ДЭХ такая оговорка есть. РФ никогда не отказывалась от ратификации ДЭХ, поскольку в иных ситуациях этот договор бывал ей выгоден, а последствия его денонсации вообще невозможно просчитать.

ДЭХ предусматривает для споров, вытекающих из отношений, связанных с инвестициями в энергетический сектор, юрисдикцию международного арбитражного суда в Гааге. На этом основании иск акционеров ЮКОСа: Yukos International, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — и был принят здесь к рассмотрению еще в 2005 году.

Именно юрисдикцию Гааги, то есть право международного арбитража выносить решения по искам акционеров российской компании — и оспаривает РФ во всех судах,

включая теперь и ее собственный КС.

Апелляционный суд в Гааге огласил решение не в пользу РФ 18 февраля 2020 года, в разгар работы над поправками к Конституции РФ. 26 февраля сенатор Константин Косачев (кандидат юридических наук) предложил дополнительную поправку о расширении компетенции КС РФ: по ней он вправе оценивать не только решения межгосударственных органов (таких, как ЕСПЧ), но и возможность исполнения на территории РФ решений международных арбитражных судов по коммерческим спорам «в случае их противоречия основам публичного порядка РФ».

Такая поправка в Конституцию была внесена, утверждена и даже одобрена в общем пакете «общероссийским голосованием», хотя отдавшие за нее голоса вряд ли тут что-нибудь поняли. Но поправки в Конституцию были внесены все же позже решение Гааги, а в КС, мы знаем, допускаются фантазии на всякие гуманитарные темы, но чтобы придать своему разъяснению обратную силу — ни-ни!..

Зато пригодились поправки в закон о самом КС, принятые как бы по следам конституционных 9 ноября 2020 года: если раньше слушания по разъяснению КС проводились по той же процедуре, по которой ранее принималось постановление, то есть открыто, то теперь это стало возможным на закрытом заседании без участия заинтересованных сторон.

То есть сторона, по-видимому, на заседании 24 декабря, присутствовала одна: правительство. Оно просило высочайший суд разъяснить его же постановление № 8-П от 27 марта 2012 года по жалобе некоего И.Д. Ушакова. 10 лет лет назад, в июле 2010 года, он пересек таможенную границу из Китая, уплатив полторы тысячи рублей пошлины за привезенные товары, а в 2011 году таможня чухнулась и доначислила ему еще 47 тыс. рублей по договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, который был заключен между РФ, Беларусью и Казахстаном 27 ноября 2009 года, но еще не был ратифицирован и даже опубликован. Суды Забайкалья постановили взыскать с Ушакова недоимку, а он оспорил эти решения в КС в 2012 году. Судьи КС тогда демократично признали, что права Ушакова не могли быть ущемлены неопубликованным документом, хотя само соглашение временно действовало, раз уж было подписано сторонами.

И до какой же степени изощренными и злокозненными на свой западный манер надо было быть Yukos International и Ко, чтобы их юристы докопались до этой истории и за нее зацепились! Так малоизвестному до той поры Ушакову И.Д., который вообще-то тут вообще не при чем и претендовал лишь на возврат 47 тыс. рублей пошлины, суждено было прославиться в деле акционеров ЮКОСа о взыскании $50 млрд!

С акционерами ЮКОСа согласились в Гааге, но не в Санкт-Петербурге.

Нынешнее правительство в ходатайстве в КС заявило, что его предшественники, подписав 26 лет назад ДЭХ, а значит признав и международную юрисдикцию, вторглись в компетенцию судебной власти

и тем нарушили принцип ее независимости в РФ. А это у нас святое — и КС РФ дополнил постановление 2012 года разъяснением, что временное действие международных договоров не распространяется на отказ от юрисдикции российских судов: ни пяди судейской независимости врагу не отдадим. Это разъяснение, — уточняет КС сам себя далее, — становится «неотъемлемой частью решения 2012 года по жалобе Ушакова И.Д. с момента его оглашения».

С «обратной силой» таким образом разобрались, но постановление 2012 года выносилось КС в защиту прав гражданина, а разъяснение 2020 года толкует его в защиту прав государства. По мнению судей это ничего не меняет: «Право на законный суд, как и иные конституционные права и свободы, может осуществляться в РФ только во взаимосвязи с принципом равенства перед законом и судом».

Так об этом, как и о независимости судов, надо было вспомнить раньше, когда в РФ рассматривались уголовные и арбитражные дела по компании ЮКОС! Штука в том, что и в Гааге, и в Страсбурге «дело ЮКОСа» изучено уже вдоль и поперек и до мельчайших подробностей, мнение там сложилось вполне определенное, и едва ли КС РФ удастся его изменить.

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Сложный маневр правительства и КС может породить для РФ нежелательные последствия, но, увы, не дает гарантий, на которые она делает вид, что рассчитывает. Инвесторы, и не только зарубежные (крупные российские тоже предпочитают решать свои споры в Лондоне) станут относиться к договорам с российскими контрагентами еще более настороженно. А авторитет КС РФ на международной арене, скажем аккуратно, в последние годы не так велик, чтобы его решения принимались за истину в последней инстанции. Для остальных такая инстанция все-таки Гаага, и решение КС не сможет остановить аресты российской собственности за рубежом по требованию выигравших дело акционеров ЮКОСа.

По долгам надо платить — это придется сделать если не нынешнему правительству, так следующему. Разъяснение КС — отнюдь не точка в этой истории, которая продолжается, хотя до конца ее, вероятно, остается все же меньше, чем уже было пройдено. В отличие от престижа пени растут — а истцам особо спешить некуда.

Леонид Никитинский

обозреватель, член СПЧ