Членам Совбеза РФ запретили иметь счета за рубежом

28.12.2020, 20:28, Новости дня

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Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий членам Совета Безопасности РФ иметь двойное гражданство и счета за рубежом.

Указом вносится ряд изменений в положение о Совете безопасности РФ и положение об аппарате Совбеза, передает РИА «Новости».

В частности, согласно указу, заместителем председателя Совета безопасности России, секретарем Совбеза РФ и членами СБ (в том числе постоянными) «могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Зампреду, секретарю и членам Совбеза (в том числе постоянным) также запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличность и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Ранее Путин подписал пакет законов, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок.