 

Членам Совбеза РФ запретили иметь счета за рубежом

28.12.2020, 20:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий членам Совета Безопасности РФ иметь двойное гражданство и счета за рубежом.

Указом вносится ряд изменений в положение о Совете безопасности РФ и положение об аппарате Совбеза, передает РИА «Новости».

В частности, согласно указу, заместителем председателя Совета безопасности России, секретарем Совбеза РФ и членами СБ (в том числе постоянными) «могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Зампреду, секретарю и членам Совбеза (в том числе постоянным) также запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличность и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Ранее Путин подписал пакет законов, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Вакцинацию от коронавируса для россиян обещали сделать бесплатной

30.07 / Военнослужащий Черноморского флота арестован за госизмену в пользу Украины

06.11 / Россиян попросили остаться дома на новогодние праздники

08.07 / NTD – уникальный отель во Вьетнаме позволяет в буквальном смысле прикоснуться к «золотой» роскоши

13.08 / Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

14.10 / Препараты от коронавируса вошли в список жизненно важных

14.09 / “С челкой – помолодела”. Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после

13.11 / ГЛОНАСС не смог достичь заявленной восемь лет назад точности

29.08 / Генерал США сообщил, что Вашингтон скоро нейтрализует космические угрозы, но не уточнил каким образом

13.09 / Зеленский объяснил выдвижение кавээнщика в мэры Одессы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска