«Северный поток – 2» достроили в исключительной экономической зоне ФРГ

28.12.2020, 20:28, Новости дня

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Работы по строительству 2,6 км трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии завершены, сообщило агентство DPA со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

Как ожидается, теперь в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, пишет агентство. В Nord Stream 2 AG отметили, что «в надлежащий срок проинформируют» о дальнейших планах. «О других деталях мы не можем сообщить», – заявили в компании, передает ТАСС.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии вела баржа «Фортуна».

Ранее сообщалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует с 15 января начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода «Северный поток – 2» у берегов Дании.

Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится течение нескольких месяцев.

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта.