 

Google обновил приложение «Камера» и удалил важную функцию на смартфонах

28.12.2020, 20:28, Новости дня
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Смартфоны Google «без лишнего шума» лишились одной из довольно-таки важных функций. Как поясняют специалисты, после обновления приложения «Камера» в гаджетах перестал срабатывать режим астрофотографии.

Ранее данная функция была доступна в широкоугольных камерах смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Пользователи могли делать достаточно четкие снимки ночного неба. А так как угол захвата очень широк, теоретически можно было сфотографировать весь небосвод от горизонта до горизонта.

Но после установки на гаджет обновления Google Camera 8.1 эта возможность куда-то исчезла. Если она для вас важна, просто вернитесь к версии 7.6, советуют специалисты. Надеемся, и сам разработчик поймет, что обновил приложение как-то «не так».



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