Эксперт рассказал, можно ли безопасно пользоваться смартфоном во время зарядки

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28.12.2020, 20:28, Новости дня
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Пользователи в сети ведут горячие дебаты по поводу того, можно ли безопасно использовать смартфон для звонков, когда он находится на зарядке. Руководитель компании Telecom daily Денис Кусков поставил точку в этом вопросе.

По его словам, с вероятностью 99,99% подключенный к зарядному устройству смартфон не испортится и, тем более, не взорвется и не принесет вред вашему здоровью. Но все-таки специалист советует отключать провод зарядки в тот момент, когда вы звоните.

Все-таки пополнение батареи сопровождается нагреванием устройства. Если делать звонки один за другим, не отключаясь от зарядного, сам гаджет может стать слишком теплым и даже горячим, особенно если он запакован в чехол. А это уже вредно для аппарата.



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