Мнение: Гулять или не гулять

28.12.2020, 20:24, Разное

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Маленький штришок, но очень о многом говорящий. Сегодняшнее сообщение по всем СМИ: “ВСЕ российские регионы объявили 31 декабря выходным днем”. Последней ко всеобщему “одобрямсу” присоединилась Северная Осетия…

То есть федеральный Центр, играя в “новую нормальность”, в этом году решил проявить либерализм и децентрализацию – типа разрешил регионам, “в зависимости от ситуации”, самим определять, делать или не делать последний день года выходным. Как это соотносится с Трудовым Кодексом РФ – большой вопрос, скорее всего, как обычно – никак, в России к законам в последнее время все более наплевательское отношение; но я сейчас не об этом.

Регионам, значит, в кои-то веки разрешили “самим решать”, и даже по вроде бы довольно актуальному поводу; в конце концов, последнее время очень популярны жалобы – и от экспертов, и от чиновников, и от “простых граждан” – что в России, дескать, слишком много выходных и что это негоже для страны, переживающей перманентный экономический кризис, столько “гулять”… Опять же – не будем тут обсуждать, как правильно – больше выходных или меньше, лучше “как в Европе” (с изобилием выходных), или “как в Китае” (где вроде бы 3-4 “праздничных” дня в году, и еще 3-4 дня – обычный “отпуск”).

Вопрос другой: что значит это удивительное, 100%-ное единодушие. Во всей РФ не нашлось НИ ОДНОГО региона, в котором бы сохранили рабочий день 31 декабря. Хотя имели на это – формально – полное право. И даже для этого не надо было ничего делать. Наоборот – достаточно было НИЧЕГО не делать по этому поводу.

У народа, понятно, абстрактное мышление, как правило, отсутствует – мало кто способен отделить свое отношение к событию и смысл самого события. Если я считаю, что какое-то действие “правильно” – я нисколько не удивлюсь и даже сочту закономерным, если ВСЕ выполняют это действие. Скажем, кто-то считает, что очень правильно и полезно делать по утрам зарядку; и если этому перцу скажут, что с 20 декабря все в стране, как один человек, тоже стали делать по утрам зарядку – он не почувствует подвоха и только похлопает в ладоши: как же, я же говорил, что ж, это правильно, народ, ЗНАЧИТ, понимает, как надо делать, ура.

Вот и с этим 31-м декабрем: объявили, что “все решили” – обыватели только похлопают в ладоши, поскольку в массе, конечно, тоже за “чем больше выходных, тем лучше”. А ведь регионов-то у нас – больше 80! Если ВСЕ принимают одно и то же решение по неоднозначному вопросу, только потому, что Путин дал отмашку в одном из своих выступлений – главный вопрос не в том, правильно или неправильно “единодушное решение”. Главный вопрос – а нафига тогда вообще нужны регионы. Единодушие в данном случае – просто яркая иллюстрация того, что никакой собственной позиции у “регионов” (точнее, у тех, кто их якобы “представляет”) – попросту нет.

Получилось смешно: в Москве решили немного поиграть в “самостоятельность регионов” по незначительному вопросу – и в итоге только продемонстрировали, что никаких регионов как самостоятельных субъектов в России нет. Очень архаичная, нежизнеспособная система управления в России. Тоска.