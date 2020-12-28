Что мне было делать? – Личное мнение

28.12.2020, 20:20, Разное

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Присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным, но с оговоркой: заслуживает снисхождения.

Это значит ровно следующее: пожизненный срок, на котором настаивало обвинение, Рамиль не получит.



Фото: РИА

По статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц» пацану грозит наказание от 8 до 20 лет лишения свободы.

Я очень хочу, чтобы суд приговорил Рамиля к минимальному наказанию по данным статьям. Не к максимальному.

Я очень хочу, чтобы на зоне к пацану, защитившему себя от изнасилования, отнеслись хорошо.

Хочу, чтобы вышел по УДО и прожил нормальную жизнь.

Пацан, как мне кажется, крепкий. Экспертиза никаких психических отклонений у него не выявила. Просто довели. «Довели до самой крайней точки», как признался Рамиль отцу.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?»

Кто-то, конечно, может сказать: «Мог бы пожаловаться. Стрелять-то зачем?»

А кому ему было жаловаться, когда надежды на защиту нет никакой?

«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать?»

Кстати, об издевательствах.

В марте этого года Читинский гарнизонный военный суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым.



Фото: РИА

Два года. Условно! Сейчас дома сидит, в тепле в диван пердит, «оливье» из тазика готовится ложкой жрать и в этот же салат мордой падать.

Несправедливо.

Я считаю, по совести Рамиля сажать не нужно. Его собирались изнасиловать. Он это предотвратил.

Пожалуй, процитирую сегодня саму себя:

Я совершенно точно уверена, что любой человек имеет право защищаться от сексуального насилия любыми способами.



Пацан сохранил свою честь и обеспечил себе шанс на нормальную жизнь.

Представляете, что бы с ним было, если бы его изнасиловали? Как потом жить с этим? Как не спиться? Не сойти с ума? Как создать после этого семью? Как жить после этого полноценно, без кошмаров во сне?

Рамиль не просто спасал свою честь. Он спасал свою жизнь.

В моих глазах он невиновен. Я очень хочу, чтобы у него всё получилось в жизни. Хочу, чтобы не сломался, остался таким же сильным, как сейчас, отсидел, вышел, построил семью и жил хорошо. Родителям желаю дождаться сына и понянчить ещё внуков.



Фото: Соцсети

А вы что пожелаете Рамилю?