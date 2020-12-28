Мнение: Воля и рассудок в шумерской поэзии

28.12.2020, 20:14, Разное

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Когда я готовила 22-е тестирование, я выбирала из большого количества материалов.

Один такой материал я хочу вам сейчас показать, поскольку он очень ценный и важный для нас.

Это стихотворение Х века до нашей эры (3000 лет назад), очень популярное в древней Ассирии и Вавилонии, дошедшее до нас в многочисленных списках, достаточно сохранное, и везде почти имевшее название “Диалог”.

Это о внутреннем диалоге, подобные которому постоянно ведутся в голове человека.

По мнению толкователей, даже ранних, диалог Господина и Раба – это аллегория внутреннего диалога воли и ума.

Наша воля (в значении “желание”) то и дело обращается к рассудку, думая, что тот поможет определиться с выбором.

Когда вы колеблетесь и сомневаетесь, вы как бы спрашиваете свой ум: делать или не делать? Повредит или поможет?

Однако рассудок всегда ведет себя как послушный слуга воли. Он создан быть рабом воли, а не ее господином. Он готов согласиться со всем, чего хочет ваша правая или левая нога, и, если требуется, все обосновать, все аргументировать, оправдать и одобрить, прибегая к изящным софизмам и изворотливой демагогии.

3 тысячи лет назад поэт понимал это так хорошо и ясно, как большинство не понимают и сейчас.

Очень многие люди вместо работы над локусом контроля, который делает волю сильней, посвящают свою жизнь бесконечным внутренним диалогам и рассуждениям, думая, что логическим путем обнаружат наилучший путь или решение проблемы. Вместо того, чтобы определиться с границами своей ответственности и действовать, они занимаются бесконечной рефлексией, про себя и вслух, что-то аргументируют, обосновывают, размышляют и рассуждают, используя уши друзей и думая, что дружба заключается именно в этом.

В результате рассудок используется только ради того, что бесконечно готовить новый и новый корм для короны. Ведь если рассудок может обосновать что угодно, конечно его нужно использовать для постоянных гимнов и восхвалений в свою честь, для оправдания своих дурных поступков и превращение их в хорошие.

В гениальной форме стиха, который вы прочитаете ниже, заключается и решение этой вечной проблемы.

Воля должна быть настоящим господином рассудка, не спрашивать его как няньку, а решать сама.

Рассудок же – слуга воли и является идеальным инструментом для того, чтобы решать, как именно вы будете достигать своей цели, что для это вам нужно сделать. Вот для чего нужен рассудок. Не для того, чтобы выбрать цель. Для этого нужна Воля. рассудок нужен для того, чтобы разработать стратегию.

И очень важно не путать эти две вещи.

I

«Раб, повинуйся мне!» — «Да, господин мой, да!»

«Поскорей приведи колесницу, ее запряги,

во дворец я поеду!»

«Поезжай, господин мой, поезжай.

Благоволение царя с тобою будет.

Если ты в чем и провинился,

он окажет тебе милость».

«Нет, раб, не поеду я во дворец!»

«Не езди, господин мой, не езди.

Царь в дальний поход тебя отправит,

Пошлет неведомою дорогой,

Днем и ночью страдать он тебя заставит”

II

«Раб, повинуйся мне!» — «Да, господин мой, да!»

«Принеси-ка воды мне для рук, полей мне ее,

обедать я буду!»

«Обедай, господин мой, обедай. Частая еда

облегчает сердце,

Обед человека — обед его бога, к вымытым рукам

благосклонен Шамаш».

«Нет, раб, не буду я обедать!» ;

«Не обедай, господин мой, не обедай.

Еда и голод, питье и жажда — всегда с человеком».

III

«Раб, повинуйся мне!» — «Да, господин мой, да!»

«Приведи-ка мне колесницу, ее запряги,

я на волю поеду».

«Поезжай, господин мой, поезжай.

Вольный бродяга всегда набьет желудок,

Бродячий пес косточку отыщет,

Перелетная птица гнездо устроит,

Бегучий онагр пищу найдет и в пустыне».

«Нет, раб, не поеду я на волю!»

«Не езди, господин мой, не езди.

У вольного бродяги неверная доля,

У бродячего пса обломаются зубы,

У перелетной птицы дом ее в стене

У бегучего онагра степь — его ложе».

IV

«Раб, повинуйся мне!» — «Да, господин мой, да!»

«Создам-ка я семью, заведу детишек!»

«Заведи, господин мой, заведи,

создай семью [……..],

Кто завел детей — обеспечил себе заупокойные

жертвы».

«Нет, раб, не создам я семью, не заведу детишек!»

«Не создавай, господин мой, не заводи.

Семья — что сломанная дверь, петля ей имя,

Из детей лишь треть здоровых,

две трети — убогих».

«Так создать мне семью?» — «Не создавай семьи!

Создавший свою семью отчий дом расточает».

V

«Раб, повинуйся мне!» — «Да, господин мой, да!»

«Своему врагу окажу я покорность,

В суде промолчу перед своим супостатом!»

Верно, окажи покорность, господин мой,

окажи покорность,

Промолчи, господин мой,

промолчи перед супостатом».

Нет, раб, я не покорюсь и не промолчу!»

«Не молчи, господин мой, не покоряйся.

Если даже ты и рта не откроешь вовсе,

Враги твои будут к тебе беспощадны и жестоки».

VI

«Раб, повинуйся мне!» — «Да, господин мой, да!»

«Учиню-ка я злодейство!» —

«Учини, господин мой, учини.

Коль не учинишь ты злодейства,

где возьмешь ты одежду,

Кто поможет тебе наполнить брюхо?»

«Нет, раб, не учиню я злодейства!»

«Кто учиняет злодейство, того убьют

или живьем сдерут с него кожу,

Либо его ослепят, либо схватят и бросят в темницу».

VII

«Раб, повинуйся мне!» — «Да, господин мой, да!»

: «Женщину я полюблю!» — «Полюби, господин мой,

полюби!

Кто любит женщину, забывает печали и скорби».

«Нет, раб, не полюблю я женщину!»

«Не люби, господин мой, не люби.

Женщина — яма, западня, ловушка,

Женщина — острый железный нож,

взрезающий горло мужчины».

VIII

«Раб, повинуйся мне!» — «Да, господин мой, да!»

«Поскорее неси мне воду для рук, ее полей мне,

Совершу я жертву своему богу!» —

«Соверши, господин мой, соверши.

Кто свершает жертвы своему богу,

у того хорошо на сердце,

Один заем за другим дает он».

«Нет, раб, не свершу я жертвы!»

«Не свершай, господин мой, не свершай

Приучишь ты своего бога ходить за тобой

как собака,

Раз он требует от тебя то обрядов, то послушанья,

то еще чего-то!»

IX

«Раб, повинуйся мне!» — «Да, господин мой, да!»

«Давать в рост я буду!» — «Верно, давай,

господин мой, давай.

Кто дает в рост, сохраняет свое,

доход же огромен».

«Нет, раб, давать в рост я не буду!»

«Не давай, господин мой, не давай.

Давать в долг — что любить женщину, получать

назад — что порождать детей непутевых.

Люди твое же зерно съедят, а тебя изругают,

И тебя же лишат на твое зерно дохода».

X

«Раб, повинуйся мне!» — «Да, господин мой, да!»

«Свершу-ка я доброе дело для своей страны!» —

«Верно, сверши, господин мой, сверши.

Кто делает добро своей стране,

Деянья того — у Мардука в перстне».

«Нет, раб, не свершу я доброго дела для страны!»

«Не свершай, господин мой, не свершай.

Поднимись и пройди по развалинам древним,

Взгляни на черепа простолюдинов и знатных:

Кто из них был злодей, кто был благодетель?»

XI

«Раб, повинуйся мне!» — «Да, господин мой, да!»

«Если так, то что ж тогда благо?»

«Шею мою и шею твою сломать бы

В реку бы броситься — вот что благо!

Кто столь высок, чтоб достать до неба?

Кто столь широк, чтоб объять всю землю?»

«Нет, раб, я тебя убью, отправлю первым!»

«А господин мой хоть на три дня

меня переживет ли?»

(перевод В. Якобсон)

***

Обратите внимание, друзья.

11 куплетов описывают 11 сфер жизни человека, те самые ресурсы, о которых мы говорим.

В стихе 11 сохранившихся куплетов. 12-го нет, но в 11-ом есть точная цитата из более древнего шумерского стихотворения, текст которого тоже сохранился: “Кто столь высок, чтоб достать до неба? Кто столь широк, чтоб объять всю землю?” В этом стихотворении Господин тоже разговаривает с рабом, и я этот текст чуть позже приведу, он тоже очень интересен для нас.

Пока же давайте разберем, что происходит с рассудком и волей в 11 ресурсах.

Ресурс Имидж

В 1-ом куплете человек собирается поехать к царю.

Прокачка имиджа – это когда вы хотите создать персону для выхода в свет. Учитесь выглядеть и вести себя так, чтобы вам было не стыдно предстать в высшем обществе.

И если человеку неохота всем этим заниматься, рассудок будет поддакивать ему.

Что говорит рассудок человеку, когда помогает ему оплестись зеленым виноградом в имидже, понятно из 1-го куплета?

Ресурс Экономика

Во 2-ом куплете человек думает об обеде.

Прокачка экономики – это забота о хлебе насущном, для себя и близких, и о всей организации вашего быта.

И если человеку неохота всем этим заниматься, рассудок поможет ему закрыть нормальную потребность в комфорте зеленым виноградом.

Зачем зарабатывать, если все равно все потратишь, зачем нужна вся эта суета сует, все пустое и бренное.

Какие еще аргументы приводит нам корона, чтобы мы могли фрустрировать ресурс экономики?

Ресурс Учеба

Отказавшись от светской жизни в 1-ом, от бытового комфорта во 2-ом, в 3-м куплете человек решает посвятить себя свободе.

Прокачка учебы – это забота о расширении кругозора, о том, чтобы максимально раздвинуть рамки своего понимания и мышления, чтобы узнавать новое в путешествиях по миру людей.

И если человеку лень всем этим заниматься, рассудок поможет как всегда.

Зачем метаться туда и сюда, менять образ мышления и образ жизни? Любые перемены очень опасны.

Как еще рассудок поддакивает короне человека и отговаривает не трогать ресурс учебы?

Ресурс Семья

В 4-м куплете человек думает о создании семьи.

Этот куплет сами разберите, он совсем очевидный.

Ресурс Искусство

В 5-ом куплете человек думает о том, чтобы стать сострадательным и щедрым.

Прокачка ресурса искусства – это развитие в себе начала, которому полностью чужд эгоизм и чужда меркантильность, которому интересна только сфера эстетического, возвышенного.

Если человек не может это в себе развивать, рассудок поможет ему и здесь обвиться зеленым виноградом.

Как это будет?

Ресурс Здоровье

А в 6-ом куплете наоборот. Человеку бы подумать о своих телесных нуждах, о разумном и здоровом эгоизме.

Прокачка здоровья – это постоянное понимание, что вы – это ваше тело, тело требует вложений и заботы, его нельзя оставлять без внимания и уноситься в иные сферы.

Но чтобы заниматься здоровьем, нужна экономика. Без пищи и денег очень сложно это делать.

В этом куплете особенно видна связь ресурсов, и как с дырой во всех ресурсах, другие ресурсы даже не подключить.

Ресурс Любовь

Даже нищий человек может найти себе партнера среди таких же как он. И в 7-ом куплете человек хочет найти женщину.

Прокачка любви – обучение взаимодействию с другим человеком как с супругом. Но это тоже требует затрат.

И как здесь на помощь приходит услужливый рассудок с зеленым виноградом?

Обратите внимание – рассудок – это не корона. Он нейтральный слуга и готов помогать Господину и в самом добром деле тоже. Но он ждет приказа, а не вопроса. На вопрос он всегда ответит вот так: не делай ничего, оставайся на месте. Понимаете почему?

Ресурс Секс

У древних шумеров жертвоприношения носили сексуальный смысл, поскольку были связаны с плодородием.

И нам для лучшего понимания ресурса секс надо иметь в виду идею жертвоприношения, поскольку сексуальный ресурс тесно связан с отказом от личного сознания. Но это отдельная тема.

Ресурс Альтруизм

В 9-ом куплете человек хочет давать деньги нуждающимся людям, имея в виду и свою будущую выгоду тоже.

Прокачка альтруизма – это осознание своей тесной связи с другими людьми.

Но так как вложений в ресурсе альтруизма очень много, а обратная связь абсолютно непредсказуема, человек и здесь тормозит, а рассудок с готовностью его в этом поддерживает. Каким образом?

Ресурс Работа

В 10-ом куплете человек решает сделать что-то полезное не для отдельных людей, а для страны в целом.

Прокачка работы – это нахождение своего места в социуме, на котором вы будете необходимы обществу, причем в широком смысле, то есть работать можно и на будущее, не продавая и не производя в настоящем ничего.

Но работать – это очень сложно, особенно если планка завышена и хочется всех одарить своей работой.

Поэтому человеку лень, а рассудок с ним согласен. Что он ему говорит?

Ресурс Дружба

Это последний, 11 куплет, и он очень интересен.

С одной стороны в нем понятно, что без воли рассудок всегда может обосновать, что смерть лучше жизни.

С другой стороны это интересный куплет, поскольку в нем Господин обращается к рассудку как к другу и просит у него дружеский совет.

Но друзья, привыкшие только кормить вашу корону и поддакивать вашей лени, не могут дать вам совет.

И если у вас уныние, у них тоже уныние. Друзья – не наставники и не родительские фигуры, они единомышленники. И если у человека мышление упадническое, то и друзья его мыслят примерно так же. Вот почему никогда нельзя судить о мире по своим друзьям и знакомым. Ваш ближний круг состоит из таких же как вы, по этому принципу он и складывался. Другие обходили вас, а вы обходили их.

Двенадцатый куплет, последний ресурс, из упомянутого стихотворения, я тоже приведу, но отдельно и мы его отдельно разберем.

Когда внимательно рассмотрим эти.